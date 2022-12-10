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9 декабря, 21:50

США стали сдавать позиции в стратегически важном регионе планеты

Junge Welt: США отступают из стратегически важного Персидского залива

США отступают из стратегически важного для великих держав Персидского залива. Как уточняет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр, в этом богатом углеводородами регионе Штаты сдают позиции Китаю. По его словам, арабские государства намерены существенно активизировать свою внешнюю политику. В последнее время они ищут новых партнёров для сотрудничества, особенно после того, как Вашингтон решил сосредоточиться на конкуренции с Пекином.

В Саудовской Аравии и ОАЭ понимают, что рано или поздно будут вынуждены противостоять Ирану самостоятельно, без активной поддержки Вашингтона, пишет обозреватель. Это охлаждает их отношения с США. Поэтому они налаживают их с Пекином, энергично распространяющим своё политическое и экономическое влияние на Ближневосточный регион, отмечает колумнист.

"Теперь там, где Вашингтон снижает свою активность, тут же начинает действовать Пекин. <…> Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе", — подытожил Кронауэр.

Bloomberg рассказал об "ответном ударе", который получил Вашингтон

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Как писал Лайф ранее, США констатировали потерю ключевого союзника в борьбе с Россией и Китаем. Нынешняя внешняя политика Вашингтона привела к потере Саудовской Аравии.

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Wikipedia

Арина Родионова

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