В США констатировали потерю ключевого союзника в борьбе с Россией

Нынешняя внешняя политика США привела к потере Саудовской Аравии как союзника в борьбе с Россией и Китаем, считает обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер. По его оценке, ближневосточное государство уходит от партнёрства со Штатами, сближаясь с его врагами — РФ и КНР. Виной этому — решение Вашингтона не рассматривать регион как приоритетное направление своей дипломатии.

"Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — её готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, а также растущее значение Китая как сверхдержавы", — пишет он.

При этом Саудовская Аравия рассматривает Китай не как рычаг в отношениях с США, а в качестве своего главного торгового партнёра. Миллер резюмировал, что эпоха осторожных ближневосточных монархов прошла, уступив времени уверенного и рискующего лидера — будущего правителя страны, который понимает ценность саудовских углеводородов для мира.