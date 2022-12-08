В США констатировали потерю ключевого союзника в борьбе с Россией
Foreign Policy: США теряют ключевого союзника в борьбе с Россией и Китаем
Нынешняя внешняя политика США привела к потере Саудовской Аравии как союзника в борьбе с Россией и Китаем, считает обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер. По его оценке, ближневосточное государство уходит от партнёрства со Штатами, сближаясь с его врагами — РФ и КНР. Виной этому — решение Вашингтона не рассматривать регион как приоритетное направление своей дипломатии.
"Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — её готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, а также растущее значение Китая как сверхдержавы", — пишет он.
При этом Саудовская Аравия рассматривает Китай не как рычаг в отношениях с США, а в качестве своего главного торгового партнёра. Миллер резюмировал, что эпоха осторожных ближневосточных монархов прошла, уступив времени уверенного и рискующего лидера — будущего правителя страны, который понимает ценность саудовских углеводородов для мира.
Лайф писал, что Саудовская Аравия сорвала тайную сделку по увеличению добычи нефти. Подробности не разглашаются, однако газета The New York Times считает: последние действия государства показывают, что оно намерено уйти от своей зависимости от США.
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