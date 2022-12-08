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Опубликовано 8 декабря 2022, 21:16

В Думу внесли закон о блокировке счетов за финансирование диверсий

В ГД внесли законопроект о блокировке счетов лиц, причастных к финансированию диверсий

В Госдуму РФ внесли законопроект, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, которые причастны к финансированию диверсионной деятельности. Данный документ опубликован в думской электронной базе.

"Законопроектом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Ранее Лайф писал, что Госдума в I чтении приняла законопроект о пожизненном заключении за диверсии на объектах атомной энергии и потенциально опасных биологических объектах. На данный момент закон предусматривает ответственность за посягательство на объекты техносферы и жизнеобеспечения населения.

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Иван Косицын
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