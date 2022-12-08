В Думу внесли закон о блокировке счетов за финансирование диверсий

В Госдуму РФ внесли законопроект, предусматривающий возможность блокировки счетов лиц, которые причастны к финансированию диверсионной деятельности. Данный документ опубликован в думской электронной базе.

"Законопроектом предусматривается возможность блокировки счетов лиц, причастных к финансированию диверсионной деятельности, по аналогии с установленной в настоящее время блокировкой счетов в отношении террористов и экстремистов", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.