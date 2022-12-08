Богатейший олигарх Украины обвинил Зеленского в захвате власти
Богатейший бизнесмен Украины Ахметов назвал действия Зеленского против олигархов захватом власти
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock
Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов обвинил президента страны Владимира Зеленского в захвате власти из-за закона "об олигархах", согласно которому Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешается принимать решение о признании гражданина олигархом и вносить его в специальный реестр. Миллиардер считает, что отношения государства и бизнеса должны регулироваться "цивилизованным способом".
"Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу", — пишет The Washington Post, которому предприниматель дал интервью.
Миллиардер заметил, что ни в США, ни в Европе нет "законов об олигархах", которые позволяли бы составлять списки нежелательных людей без решения на то суда. Вместо этого на Западе существует практика лоббирования.
Напомним, что в 2021 году Верховная рада Украины с подачи Зеленского приняла закон, согласно которому в стране был создан реестр олигархов, пополняющийся по инициативе СНБО. А в этом ноябре в Незалежной начали национализировать стратегически важные предприятия, принадлежащие бизнесменам. Зеленский объяснил такие меры в отношении компаний Коломойского и Богуслаева нуждами армии.