Богатейший олигарх Украины обвинил Зеленского в захвате власти

Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов обвинил президента страны Владимира Зеленского в захвате власти из-за закона "об олигархах", согласно которому Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешается принимать решение о признании гражданина олигархом и вносить его в специальный реестр. Миллиардер считает, что отношения государства и бизнеса должны регулироваться "цивилизованным способом".

"Ахметов и другие критики предупреждали, что атака Зеленского на олигархов может быть захватом власти, выдаваемым за реформу", — пишет The Washington Post, которому предприниматель дал интервью.

Миллиардер заметил, что ни в США, ни в Европе нет "законов об олигархах", которые позволяли бы составлять списки нежелательных людей без решения на то суда. Вместо этого на Западе существует практика лоббирования.