Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

Норвегия присоединилась к решению стран Евросоюза, G7 и Австралии о введении потолка цен на российскую нефть, установив его на одобренном ЕС уровне в $60 за баррель. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел королевства.

"Норвегия ввела потолок цен на сырую нефть из России в размере $60 за баррель в рамках санкций. Это соответствует потолку цен, принятому в ЕС и странах G7. Потолок цен на нефть поможет сократить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны", — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.