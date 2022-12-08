Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть
Норвегия присоединилась к решению стран Евросоюза, G7 и Австралии о введении потолка цен на российскую нефть, установив его на одобренном ЕС уровне в $60 за баррель. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел королевства.
"Норвегия ввела потолок цен на сырую нефть из России в размере $60 за баррель в рамках санкций. Это соответствует потолку цен, принятому в ЕС и странах G7. Потолок цен на нефть поможет сократить доходы России от продажи сырой нефти в третьи страны", — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.
Она подчеркнула, что Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими партнёрами в том, что касается санкций в отношении РФ, чтобы "поддерживать давление на правительство страны и его союзников". Как уточнили в МИД, запрет на ввоз, покупку и транзит российской нефти через Норвегию в ЕС и третьи страны уже был введён 5 декабря.
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. После этого стоимость чёрного золота стала падать, а у берегов Турции скопилась пробка из танкеров с сырой нефтью.
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