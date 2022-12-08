Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о желании США с союзниками по НАТО любой ценой ослабить или уничтожить Россию, а также сломать архитектуру безопасности в Евразии в целом.

"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО — ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", — объяснил Патрушев на переговорах с генеральным секретарём Совета национальной безопасности Таиланда Супотом Маланийомом в Бангкоке.

По мнению секретаря СБ РФ, Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для достижения этой цели и был сформирован союз AUKUS (США, Австралия, Британия), сказал он. Агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведёт к дальнейшему росту напряжённости, уверен Патрушев.