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8 декабря, 17:31

Патрушев назвал долгосрочной целью США уничтожение России

Патрушев: США и их союзники по НАТО хотят ослабить или уничтожить Россию любой ценой

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о желании США с союзниками по НАТО любой ценой ослабить или уничтожить Россию, а также сломать архитектуру безопасности в Евразии в целом.

"Долгосрочная цель США и их союзников по НАТО — ослабление или уничтожение нашей страны любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом", объяснил Патрушев на переговорах с генеральным секретарём Совета национальной безопасности Таиланда Супотом Маланийомом в Бангкоке.

По мнению секретаря СБ РФ, Запад сделал ставку на глобализацию НАТО и приступил к созданию условий для комплексного наращивания военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для достижения этой цели и был сформирован союз AUKUS (США, Австралия, Британия), сказал он. Агрессивное расширение военной инфраструктуры в регионе ведёт к дальнейшему росту напряжённости, уверен Патрушев.

Лавров: Линия НАТО на военную конфронтацию с Россией чревата столкновением ядерных держав

Лавров: Линия НАТО на военную конфронтацию с Россией чревата столкновением ядерных держав

А глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО вернулось к концептуальным приоритетам холодной войны, ставя своей целью держать русских вне Европы. Он отметил, что в Москве помнят, как создавался альянс, когда 73 года назад первый генсек лорд Гастингс Лайонел Исмей вывел формулу "держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем".

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Андрей Бражников

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