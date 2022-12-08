В Киеве "дерусифицировали" ещё 32 улицы

На заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о переименовании ещё 32 бульваров, переулков и улиц, связанных с Россией и Советским Союзом. Таким образом, к настоящему моменту в украинской столице было "декоммунизировано" и "дерусифицировано" 237 таких объектов.

"Депутаты Киевского горсовета на сегодняшнем заседании переименовали ещё 32 улицы, переулка и бульвара, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов на бульвар имени основоположника украинской армии Николая Михновского", — цитирует мэра города Виталия Кличко пресс-служба органа.

Помимо вышеуказанного бульвара в списке присутствуют улицы Кутузова, Достоевского, Зои Космодемьянской, Тургенева, Академика Курчатова, Холмогорская, Маршала Говорова, Николая Раевского и прочие.