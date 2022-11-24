Украинцы вновь предложили Зеленскому переименовать Россию в Московию
На сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой переименовать Россию в Московию
На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой переименовать Россию в Московию.
"Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация", — указывается в тексте.
Петиция была создана 23 ноября и спустя день набрала лишь 47 голосов из 25 тысяч необходимых. По данным сайта, до завершения сбора голосов осталось ещё 92 дня.
Подобные идеи возникают на Украине уже не впервые. В декабре 2021 года аналогичное предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому направил Львовский облсовет. Это получилось сделать лишь со второго раза, поскольку на заседании за инициативу проголосовало слишком мало депутатов. А 17 декабря за переименование проголосовали депутаты Ровенского облсовета. Позже Киевский совет стал третьим украинским органом местной власти, который захотел переименовать Россию.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky