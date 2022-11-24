Украинцы вновь предложили Зеленскому переименовать Россию в Московию

На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой переименовать Россию в Московию.

"Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация", — указывается в тексте .

Петиция была создана 23 ноября и спустя день набрала лишь 47 голосов из 25 тысяч необходимых. По данным сайта, до завершения сбора голосов осталось ещё 92 дня.