Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что ситуация на Украине может затянуться на десятилетия
Нынешняя ситуация на Украине может затянуться на десятилетия. Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Вместе с тем он подчеркнул, что конфликт разрешится не на поле боя, а путём переговоров. Его слова приводит агентство Anadolu.
Он напомнил о том, что по итогам встречи глав МИД двух стран в Турции российская и украинская стороны были близки к договорённостям по прекращению огня, но затем они отдалились от диалога.
"Сегодня условия серьёзно отличаются от тех, что были ещё в марте. Налицо новые реалии. Ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды", — сказал он и добавил, что есть "риск того, что конфликт может затянуться на десятилетия", если стороны сделают ставку на военную составляющую.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал два простых условия для прекращения специальной военной операции. В первую очередь Киев должен признать российскими ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым и Севастополь.
ТАСС / STR / ЕРА