Лучшие друзья не всех девушек: Опрос показал, насколько россияне любят бриллианты

Около трети россиян, подбирающих украшения (27%), предпочитают драгоценные камни — бриллианты и алмазы, а 23% покупают фианиты. К такому выводу пришли ювелирный бренд SOKOLOV и аналитическое агентство A2:Research по итогам проведённого исследования. Лайф ознакомился с результатами опроса (в нём онлайн приняло участие 1205 россиян из разных населённых пунктов).

Согласно полученным данным, 38% опрошенных не носят дорогие украшения, потому что это не принято в их окружении. Половина считает, что драгоценности хороши только для взрослых. Только у 13% респондентов друзья и родственники предпочитают ювелирные украшения с алмазами и бриллиантами. А фианиты люди выбирают, потому что их не отличить от настоящих камней (84%), около 10% опрошенных покупают их из-за более низкой цены. Из выбирающих этот минерал половина уверены, что такие украшения можно носить каждый день, а 28% надевают их на работу и в офис. В том, что настоящие драгоценности можно носить только на праздники и торжественные случаи, уверены 70%.

Для 68% украшения с драгоценными камнями — это признак статусности, для 16% такие украшения выглядят дорого и красиво, для 5% это способ привлечения внимания к себе. 10% рассматривают покупку ювелирных украшений с бриллиантами и алмазами как способ инвестиций. Треть (35%) стали бы чаще их покупать только с драгоценными камнями, если бы у них увеличился доход. Больше половины (55%) купили бы их для себя. Дарить драгоценности готовы всего 32% опрошенных. Популярнее остального — кольца, серьги и подвески, а вот для часов, пирсинга, запонок и браслетов ценность не так важна.

Аналитики выяснили также, что больше всего настоящие драгоценности предпочитают в Санкт-Петербурге, Саратове и Екатеринбурге, а искусственный минерал выбирают иркутяне, новосибирцы и тюменцы.

Средний чек на ювелирные украшения со вставкой из фианита за десять месяцев 2022 года составляет 2966 рублей. На ювелирные украшения с драгоценными камнями россияне тратят в среднем 16 118 рублей. Самые высокие средние чеки на бриллианты зафиксированы в Казани (20 205 рублей), Челябинске (20 179 рублей), Москве (19 647 рублей), Екатеринбурге (19 484 рубля) и Тюмени (19 444 рубля). Ценность камней более важна для жителей Санкт-Петербурга, Саратова, Москвы, Екатеринбурга и Казани, а вот фианиты предпочитают в Иркутске, Новосибирске и Тюмени. Украшения без вставок любят в Ростове-на-Дону, Воронеже, Челябинске, Омске и Краснодаре.