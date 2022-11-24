Пенсионеров-должников предложили защитить от коллекторов

Ряд депутатов Госдумы подготовили законопроект о запрете передачи коллекторам долгов пенсионеров перед кредитными организациями, пишет RT со ссылкой на копию документа. Законопроект призван защитить права и законные интересы пенсионеров, не сумевших вовремя погасить долги.

"На высокую закредитованность пенсионеров указал президент России Владимир Путин. Банки легко и с удовольствием выдают пенсионерам небольшие суммы кредитов, поскольку у этой категории людей есть постоянный и стабильный доход. Однако затем пенсионеры, взявшие такой кредит, становятся вечными должниками", — сказано в пояснительной записке.

Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в ст. 5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" и ст. 1 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".