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24 ноября, 04:40

Пенсионеров-должников предложили защитить от коллекторов

Депутаты Госдумы предложили запретить передачу коллекторам долгов пенсионеров

Ряд депутатов Госдумы подготовили законопроект о запрете передачи коллекторам долгов пенсионеров перед кредитными организациями, пишет RT со ссылкой на копию документа. Законопроект призван защитить права и законные интересы пенсионеров, не сумевших вовремя погасить долги.

"На высокую закредитованность пенсионеров указал президент России Владимир Путин. Банки легко и с удовольствием выдают пенсионерам небольшие суммы кредитов, поскольку у этой категории людей есть постоянный и стабильный доход. Однако затем пенсионеры, взявшие такой кредит, становятся вечными должниками", — сказано в пояснительной записке.

Предполагается, что соответствующие изменения будут внесены в ст. 5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" и ст. 1 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

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Ранее президент России Владимир Путин на совещании с правительством призвал обратить внимание на ситуацию с кредитами пенсионеров. В частности, глава государства выразил недовольство излишней активностью некоторых финансовых учреждений по взысканию долгов с этой категории граждан.

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Freepik / josecarloscerdeno

Анатолий Симоненко

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