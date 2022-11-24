Овечкин установил новый личный рекорд в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Филадельфию Флайерз". Встреча в столице США завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

От "Вашингтона" забили в основное время Маркус Юханссон (12-я минута) и Сонни Милано (58). Решающей же в матче стала шайба от Александра Овечкина на 62-й минуте.

Тем самым российский нападающий обновил личный рекорд в НХЛ и отметился 25-м голом в дополнительное время. Овечкина же и признали первой звездой матча.

Отметим, что, если бы не Овечкин, "Вашингтон" мог бы продолжить серию поражений из четырёх матчей. Началась она с игры с "Тампа Бэй" 14 ноября.