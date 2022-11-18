Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 05:20

Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин догнал Брайана Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён.

Так, в матче регулярного чемпионата хоккеист забросил шайбу и набрал 1425-е очко в карьере. Гол стал для него первым в пяти последних играх. Таким образом, теперь спортсмен делит с Троттье 18-ю позицию в списке бомбардиров.

Фетисов уверен, что не забивающий четыре матча подряд Овечкин проведёт успешный сезон

Фетисов уверен, что не забивающий четыре матча подряд Овечкин проведёт успешный сезон

Ранее Лайф сообщал, что НХЛ приняла решение перенести Кубок мира по хоккею. Запланированный на февраль 2024 года турнир состоится годом позже.

Обложка ©

ТАСС / Marta Lavandier

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров