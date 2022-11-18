Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён

Так, в матче регулярного чемпионата хоккеист забросил шайбу и набрал 1425-е очко в карьере. Гол стал для него первым в пяти последних играх. Таким образом, теперь спортсмен делит с Троттье 18-ю позицию в списке бомбардиров.