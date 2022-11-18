Овечкин догнал Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин догнал Брайана Троттье в списке лучших бомбардиров НХЛ всех времён.
Так, в матче регулярного чемпионата хоккеист забросил шайбу и набрал 1425-е очко в карьере. Гол стал для него первым в пяти последних играх. Таким образом, теперь спортсмен делит с Троттье 18-ю позицию в списке бомбардиров.
Ранее Лайф сообщал, что НХЛ приняла решение перенести Кубок мира по хоккею. Запланированный на февраль 2024 года турнир состоится годом позже.
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ТАСС / Marta Lavandier