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18 ноября, 04:55

Офисы Twitter закрыли, опасаясь саботажа

Business Insider: Twitter временно закрыл офисы, опасаясь саботажа сотрудников

Компания Twitter временно остановила работу ряда офисов, опасаясь, что сотрудники могут устроить саботаж из-за массовых увольнений, пишет Business Insider. О временном закрытии работников уведомили заранее и попросили покинуть помещения. Возобновление работы планируется 21 ноября. В первую волну сокращений принимались такие же меры.

"Для того чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей, наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен", — цитирует портал отрывок из электронной рассылки для сотрудников компании.

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Как рассказывал Лайф, в Twitter началась новая волна увольнений. Сотни сотрудников ушли после того, как Илон Маск, новый владелец бизнеса, ввёл требование о ненормированной работе с жёсткими условиями.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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