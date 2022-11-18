Офисы Twitter закрыли, опасаясь саботажа

Компания Twitter временно остановила работу ряда офисов, опасаясь, что сотрудники могут устроить саботаж из-за массовых увольнений, пишет Business Insider. О временном закрытии работников уведомили заранее и попросили покинуть помещения. Возобновление работы планируется 21 ноября. В первую волну сокращений принимались такие же меры.

"Для того чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей, наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен", — цитирует портал отрывок из электронной рассылки для сотрудников компании.