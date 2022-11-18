КНДР испытала ракету, способную ударить по США

Межконтинентальная баллистическая ракета, которую сегодня испытала Северная Корея, при обычной траектории полёта могла бы достичь США. Об этом заявил журналистам министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

По словам главы оборонного ведомства, испытанный северокорейский реактивный снаряд способен преодолеть 15 тысяч километров и доставить боезаряд в континентальную часть Соединённых Штатов.

"Расчёты, основанные на траекториях полёта, показывают, что дальность действия может превышать 15 тысяч километров — в зависимости от веса боеголовки и других факторов. Таким образом, материковая часть США находится в зоне досягаемости", — сказал Хамада.