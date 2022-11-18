В России начали создавать первый гражданский самолёт вертикального взлёта

В России началось создание первого гражданского самолёта вертикального взлёта и посадки. Об этом сообщили в компании-разработчике "Эколибри". Там уточнили, что уже ведутся испытания отдельных систем.

"Сейчас закончен первый этап проектирования воздушного судна в соответствии с действующими авиационными нормами, ведутся стендовые испытания отдельных систем. Новый самолёт будет представлять собой летательный аппарат, оснащённый гибридной силовой установкой", — рассказали в "Эколибри" РИА "Новости".

Вертикальные взлёт и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки, отметили в пресс-службе "Эколибри". Там уточнили, что самолёт отчасти займёт нишу вертолётов в пассажирских перевозках, в том числе в российских регионах. У воздушного судна не будет сложных механизмов вроде автомата перекоса или редуктора — это снизит себестоимость.

У него запланирована российская авионика и другие компоненты отечественного производства. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически выгодным и эффективным, чем вертолёты, особенно на продолжительных маршрутах. Высокие аэродинамические характеристики позволят обеспечить крыло большой площади. Экс-глава Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Алексей Рогозин рассказал, что дальность полёта составит до 1200 км, скорость — около 270 км/ч.

"Воздушное судно и электрический двигатель создаются строго в соответствии с требованиями авиационного законодательства, что позволит обеспечить его сертификацию и реальную эксплуатацию в коммерческих и иных специальных целях", — добавил он.

Самолёты вертикального взлёта и посадки создавались и в СССР, но только для военных целей. Так, например, были такие палубные штурмовики, как Як-36, различные варианты Як-38, а также опередивший своё время по совокупности характеристик Як-141. Подобными разработками сегодня в мире занимаются такие компании, как Airbus, Embraer, Hyundai, Toyota. В России подобная работа в последнее время не велась, хотя планы были заявлены.