Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 ноября, 04:16
3305

В России начали создавать первый гражданский самолёт вертикального взлёта

В России началось создание первого гражданского самолёта вертикального взлёта и посадки. Об этом сообщили в компании-разработчике "Эколибри". Там уточнили, что уже ведутся испытания отдельных систем.

"Сейчас закончен первый этап проектирования воздушного судна в соответствии с действующими авиационными нормами, ведутся стендовые испытания отдельных систем. Новый самолёт будет представлять собой летательный аппарат, оснащённый гибридной силовой установкой", — рассказали в "Эколибри" РИА "Новости".

Вертикальные взлёт и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки, отметили в пресс-службе "Эколибри". Там уточнили, что самолёт отчасти займёт нишу вертолётов в пассажирских перевозках, в том числе в российских регионах. У воздушного судна не будет сложных механизмов вроде автомата перекоса или редуктора — это снизит себестоимость.

У него запланирована российская авионика и другие компоненты отечественного производства. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически выгодным и эффективным, чем вертолёты, особенно на продолжительных маршрутах. Высокие аэродинамические характеристики позволят обеспечить крыло большой площади. Экс-глава Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина Алексей Рогозин рассказал, что дальность полёта составит до 1200 км, скорость — около 270 км/ч.

"Воздушное судно и электрический двигатель создаются строго в соответствии с требованиями авиационного законодательства, что позволит обеспечить его сертификацию и реальную эксплуатацию в коммерческих и иных специальных целях", — добавил он.

Самолёты вертикального взлёта и посадки создавались и в СССР, но только для военных целей. Так, например, были такие палубные штурмовики, как Як-36, различные варианты Як-38, а также опередивший своё время по совокупности характеристик Як-141. Подобными разработками сегодня в мире занимаются такие компании, как Airbus, Embraer, Hyundai, Toyota. В России подобная работа в последнее время не велась, хотя планы были заявлены.

Стало известно, когда может состояться первый полёт российского палубного дрона

Стало известно, когда может состояться первый полёт российского палубного дрона

Ранее Лайф писал, что авиастроители передали ВС РФ партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолёты прошли комплекс наземных и лётных испытаний и совершили перелёт к месту несения службы.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров