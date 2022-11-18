Подразделения из Донецкой Народной Республики уничтожили под Артёмовском группы диверсантов Вооружённых сил Украины после того, как те сначала согласились на переговоры, а затем воспользовались паузой, чтобы бросить в противников гранату. Об этом РИА "Новости" рассказали российский боец и выживший украинский военнопленный.

По словам российского военнослужащего с позывным Байкал, две группы диверсантов ВСУ были замечены, когда российские военные проводили воздушную разведку. Одна попыталась сменить позицию и была уничтожена артиллерийским огнём, вторая забаррикадировалась в подвале четырёхэтажного дома, в котором был оборудован бункер.

"Первое, что в глаза бросилось, — это чехлы. Оружие в чехлах (оружие длиннее обычного — соответственно, глушитель), каски безухие, светлые, ярко-светлые песочные бронежилеты, которые сейчас новые получают, не те пятнистые бронежилеты ТМ3000, которые у них раньше были", — пояснил Байкал.

Военные ДНР зашли в подвал и через бронированную дверь провели переговоры с украинцами, предложив им сдаться в плен. Украинцы взяли полчаса, чтобы подумать, а затем внезапно бросили гранату и снова забаррикадировались. После этого военные ДНР приняли решение обвалить вход в бомбоубежище. После взрыва выжили двое диверсантов.

Как рассказал пленный украинец, рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Владимир Масюк, житель Закарпатья, ему повезло, ведь ему сделали операцию и вытащили осколки из ноги. Масюк поведал, что их подразделение подняли ночью и повезли куда-то. Никому не было поставлено никаких задач, равно как и не сказано, куда предстоит ехать.

Он также пояснил, как выглядели переговоры с украинской стороны. Они слышали стук в дверь и предложение сдаться. По его словам, разговаривал командир, пока все были в соседней комнате, поэтому переговоры были слышны только частично. Масюк утверждает, что предлагал старшим товарищам сдаться, но те выбрали дождаться подкрепления.

После ликвидации противников бойцы ДНР проверили бункер и обнаружили газовые баллоны, бензогенераторы и бензин. А также остатки оружия: сделанный за рубежом гранатомёт, ручной пулемёт РПК-74, пару автоматов АК-47, остатки тепловизора, доработанный немецкий пулемёт MG времён Второй мировой войны.