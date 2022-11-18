Под Артёмовском ликвидированы диверсанты ВСУ
Боец из ДНР и украинский пленный рассказали о ликвидации диверсантов ВСУ
Подразделения из Донецкой Народной Республики уничтожили под Артёмовском группы диверсантов Вооружённых сил Украины после того, как те сначала согласились на переговоры, а затем воспользовались паузой, чтобы бросить в противников гранату. Об этом РИА "Новости" рассказали российский боец и выживший украинский военнопленный.
По словам российского военнослужащего с позывным Байкал, две группы диверсантов ВСУ были замечены, когда российские военные проводили воздушную разведку. Одна попыталась сменить позицию и была уничтожена артиллерийским огнём, вторая забаррикадировалась в подвале четырёхэтажного дома, в котором был оборудован бункер.
"Первое, что в глаза бросилось, — это чехлы. Оружие в чехлах (оружие длиннее обычного — соответственно, глушитель), каски безухие, светлые, ярко-светлые песочные бронежилеты, которые сейчас новые получают, не те пятнистые бронежилеты ТМ3000, которые у них раньше были", — пояснил Байкал.
Военные ДНР зашли в подвал и через бронированную дверь провели переговоры с украинцами, предложив им сдаться в плен. Украинцы взяли полчаса, чтобы подумать, а затем внезапно бросили гранату и снова забаррикадировались. После этого военные ДНР приняли решение обвалить вход в бомбоубежище. После взрыва выжили двое диверсантов.
Как рассказал пленный украинец, рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Владимир Масюк, житель Закарпатья, ему повезло, ведь ему сделали операцию и вытащили осколки из ноги. Масюк поведал, что их подразделение подняли ночью и повезли куда-то. Никому не было поставлено никаких задач, равно как и не сказано, куда предстоит ехать.
Он также пояснил, как выглядели переговоры с украинской стороны. Они слышали стук в дверь и предложение сдаться. По его словам, разговаривал командир, пока все были в соседней комнате, поэтому переговоры были слышны только частично. Масюк утверждает, что предлагал старшим товарищам сдаться, но те выбрали дождаться подкрепления.
После ликвидации противников бойцы ДНР проверили бункер и обнаружили газовые баллоны, бензогенераторы и бензин. А также остатки оружия: сделанный за рубежом гранатомёт, ручной пулемёт РПК-74, пару автоматов АК-47, остатки тепловизора, доработанный немецкий пулемёт MG времён Второй мировой войны.
Ранее Лайф писал, что российские военные за минувшие сутки уничтожили более 160 бойцов ВСУ, которые пытались контратаками остановить ВС РФ на Донецком направлении.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine