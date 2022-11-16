ВСУ потеряли свыше 160 бойцов в безуспешных попытках остановить продвижение ВС РФ в ДНР

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 160 бойцов ВСУ, которые пытались контратаками остановить ВС РФ на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населённых пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка безуспешно пытались остановить продвижение вперёд российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, в результате на этом направлении, помимо живой силы противника, было уничтожено три украинских танка, пять боевых бронированных машин, пикап, а также два автомобиля с боеприпасами.