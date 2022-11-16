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Опубликовано 16 ноября 2022, 09:48

ВСУ потеряли свыше 160 бойцов в безуспешных попытках остановить продвижение ВС РФ в ДНР

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 160 бойцов ВСУ, которые пытались контратаками остановить ВС РФ на Донецком направлении. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населённых пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка безуспешно пытались остановить продвижение вперёд российских войск. Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, в результате на этом направлении, помимо живой силы противника, было уничтожено три украинских танка, пять боевых бронированных машин, пикап, а также два автомобиля с боеприпасами.

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Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 90 человек при неудачных атаках на Краснолиманском направлении. В результате нашим бойцам также удалось уничтожить один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов противника.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Наталья Исакова
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