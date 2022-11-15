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Опубликовано 15 ноября 2022, 10:31

ВСУ потеряли до 90 человек при неудачных атаках на Краснолиманском направлении

ВС России отразили украинские атаки на Краснолиманском направлении

Украинские войска предпринимали неудачные попытки атаковать на Краснолиманском направлении, потери ВСУ составили до 90 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Золотарёвка Луганской Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение противнику, уничтожив также один танк, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

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Ранее Штаб ДНР сообщил об освобождении населённого пункта Опытное под Авдеевкой. Работу вела группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке ВС России.

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