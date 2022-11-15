Песков: Спецоперация на Украине продолжится, поскольку Киев против переговоров

В связи с тем что Киев не желает переговоров, Россия продолжит спецоперацию на Украине. Об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры", — отметил он.

Он подчеркнул, что цели РФ будут достигаться с помощью продолжения специальной военной операции.