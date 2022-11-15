ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 10:29

Песков: Спецоперация на Украине продолжится, поскольку Киев против переговоров

В связи с тем что Киев не желает переговоров, Россия продолжит спецоперацию на Украине. Об этом журналистам во вторник рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры", — отметил он.

Он подчеркнул, что цели РФ будут достигаться с помощью продолжения специальной военной операции.

Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях"
Песков назвал формализацией грабежа резолюцию ГА ООН о "репарациях"

Ранее Лайф цитировал Дмитрия Пескова, который сказал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно, подтверждает нежелание Киева вести переговоры.

BannerImage

kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar