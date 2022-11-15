Гутерриш пообещал РФ, что все обязательства по вывозу российского зерна будут выполнены

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш пообещал РФ, что все обязательства по снятию ограничений в рамках вывоза российских зерна и удобрений будут выполнены. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам участия в саммите G20.

По его словам, сегодня Гутерриш напомнил о тех обещаниях, которые ему в письменной форме передали Соединённые Штаты Америки и Евросоюз. Лавров отметил, что в этих документах сформулированы "благие намерения".

"Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты. Но всё дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике. Сегодня генеральный секретарь клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", — подчеркнул министр.

При этом Лавров заметил, что препятствия для вывоза российских зерна и удобрений на данный момент остаются. По его словам, это происходит вопреки договорённости о том, что ООН будет устранять ограничения. Глава МИД РФ также заявил, что российская сторона снова показала, как может помочь в вопросе стабильности мировых рынков продовольствия.