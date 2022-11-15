Лавров назвал ЕС и НАТО гибридными участниками конфликта на Украине

Евросоюз и НАТО давно стали гибридными участниками конфликта на Украине из-за поставок вооружения и обучения украинских военных. Об этом заявил возглавляющий российскую делегацию на саммите G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине", — сказал министр журналистам.

Помимо поставок вооружений и подготовки военнослужащих, Лавров перечислил западную помощь Киеву в предоставлении огромного количества разведданных, а также участие в определении целей. Это касается как работы инструкторов на земле, так и участия тысяч наёмников.