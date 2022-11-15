Лавров назвал ЕС и НАТО гибридными участниками конфликта на Украине
Евросоюз и НАТО давно стали гибридными участниками конфликта на Украине из-за поставок вооружения и обучения украинских военных. Об этом заявил возглавляющий российскую делегацию на саммите G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине", — сказал министр журналистам.
Помимо поставок вооружений и подготовки военнослужащих, Лавров перечислил западную помощь Киеву в предоставлении огромного количества разведданных, а также участие в определении целей. Это касается как работы инструкторов на земле, так и участия тысяч наёмников.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром. Политик добавил, что единственная историческая параллель, которую можно провести, заключается в том, что "мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы".
VK / МИД России