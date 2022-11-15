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15 ноября, 10:17

Лавров назвал ЕС и НАТО гибридными участниками конфликта на Украине

Евросоюз и НАТО давно стали гибридными участниками конфликта на Украине из-за поставок вооружения и обучения украинских военных. Об этом заявил возглавляющий российскую делегацию на саммите G20 министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Евросоюз и НАТО уже давно являются гибридными участниками гибридного конфликта, гибридной войны на Украине", — сказал министр журналистам.

Помимо поставок вооружений и подготовки военнослужащих, Лавров перечислил западную помощь Киеву в предоставлении огромного количества разведданных, а также участие в определении целей. Это касается как работы инструкторов на земле, так и участия тысяч наёмников.

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Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром. Политик добавил, что единственная историческая параллель, которую можно провести, заключается в том, что "мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы".

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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