Россия сегодня в одиночку противостоит военному блоку НАТО и Западу, при этом проводить какие-то аналогии с прошлым будет некорректно, заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром. Любые параллели с прошлым неверны или условны", — написал Медведев в своём телеграм-канале, напоминая о важных для страны результатах года.

Политик добавил, что единственная историческая параллель, которую можно провести, заключается в том, что "мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы".