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Регион
Опубликовано 12 ноября 2022, 13:59
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Медведев: Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром

Россия сегодня в одиночку противостоит военному блоку НАТО и Западу, при этом проводить какие-то аналогии с прошлым будет некорректно, заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Россия в одиночку сражается с НАТО и Западным миром. Любые параллели с прошлым неверны или условны", — написал Медведев в своём телеграм-канале, напоминая о важных для страны результатах года.

Политик добавил, что единственная историческая параллель, которую можно провести, заключается в том, что "мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы".

Медведев: Россия ещё не использовала весь свой арсенал средств поражения на СВО
Медведев: Россия ещё не использовала весь свой арсенал средств поражения на СВО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя способность России причинять большой урон ударами ракет и беспилотников, заявил, что у РФ мощный военный потенциал и в связи с этим её возможности нельзя недооценивать.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке
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