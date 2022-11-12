В Британии указали на опасную ошибку в оценке мощи ВВС России на Украине

Российские ВВС имеют ряд преимуществ, которые Украина до сих пор не может нивелировать, пишет в материале для британского The Spectator специалист Королевского объединённого института оборонных исследований Великобритании (RUSI) Джастин Бронк. Он отмечает, что недооценка российской воздушной мощи может стать опасной ошибкой.

Всё дело в нескольких аспектах российских самолётов, из-за которых ВВС Украины несут серьёзные потери. Среди таких, например, современные радары, а также ракеты класса "воздух – воздух", обладающие большой дальностью и тактической гибкостью.

Особой же опасностью Бронк назвал истребители, оснащённые ракетами очень большой дальности, которые могут поражать низколетящие украинские самолёты на расстоянии. Они, по словам аналитика, "практически неуязвимы для ответных ударов". Помимо этого, он выделил стратегию российских лётчиков, которым удаётся грамотно использовать численное и техническое превосходство на поле боя.