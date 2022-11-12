ВСУ за год получили более 13 миллионов единиц оружия и техники

Украинская армия за год получила более 13,2 миллиона единиц оружия и военной техники, пишет УНН со ссылкой на доклад главы Минобороны страны Алексея Резника о его деятельности за год после назначения на этот пост в ноябре прошлого года.

"В течение последнего года в интересах Вооружённых сил Украины закуплено и поставлено в войска более 13,2 миллиона единиц образцов вооружения и военной техники", — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении журналистов.

Помимо прочего, в отчёте идёт речь и о новых образцах, произведённых украинской оборонной промышленностью, среди которых БРК "Нептун", ПРК "Корсар" и "Скиф", беспилотные авиационные комплексы "Аист-100", А1-СМ "Фурия", Windhover, PD-2, ACS-3, самолёты МиГ-29МУ1, вертолёты Ми-8-МСБ-В и радиолокационные станции "Малахит".

Также в распоряжении ВСУ оказались винтовки Alligator, T-Rex, гранатомёты КБА-117-02, управляемые и неуправляемые ракеты и целый ряд иного оружия.