Италия объявила о прекращении поставок оружия Украине
Министр обороны Италии Крозетто заявил, что Рим прекращает поставки оружия Украине
Италия завершает поставки вооружения Украине до нового распоряжения НАТО или ЕС. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто.
"Мы не готовим шестой пакет и не говорим о поставках ракет Украине. Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством", — сказал он в интервью газете Il Messaggero.
По словам министра, в Италии существуют рамки, которые позволяют до 31 декабря принимать решения о военных поставках. Однако он не исключает, что "на политическом уровне может быть принято решение о другом подходе к вопросу". Крозетто уверен, что переговоры являются единственным верным решением украинского конфликта, поэтому призывает остановить боевые действия и сесть за стол переговоров.
Ранее Лайф писал, что в Италии разгорелся скандал между экс-премьером и главой Минобороны из-за оружия для ВСУ. Бывший премьер Джузеппе Конте призвал сделать всё для того, чтобы вернуть Украину за стол переговоров и перестать поставлять ей вооружение. В ответ на это Крозетто назвал его соседским хулиганом.
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