Италия объявила о прекращении поставок оружия Украине

Италия завершает поставки вооружения Украине до нового распоряжения НАТО или ЕС. Об этом заявил министр обороны страны Гвидо Крозетто.

"Мы не готовим шестой пакет и не говорим о поставках ракет Украине. Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством", — сказал он в интервью газете Il Messaggero.

По словам министра, в Италии существуют рамки, которые позволяют до 31 декабря принимать решения о военных поставках. Однако он не исключает, что "на политическом уровне может быть принято решение о другом подходе к вопросу". Крозетто уверен, что переговоры являются единственным верным решением украинского конфликта, поэтому призывает остановить боевые действия и сесть за стол переговоров.