В Италии разгорелся скандал между экс-премьером и главой Минобороны из-за оружия для ВСУ
СМИ: Экс-премьер Италии раскритиковал главу Минобороны из-за поставок оружия Украине
Бывший премьер-министр Италии и лидер "Движения пяти звёзд" Джузеппе Конте раскритиковал главу Министерства обороны страны Гвидо Кросетто из-за поставок вооружения ВСУ, пишет издание Fatto Quotidiano.
Конте вновь призвал сделать всё для того, чтобы вернуть Украину за стол переговоров и перестать поставлять ей вооружение. В ответ на это Кросетто назвал его соседским хулиганом.
"Неприемлемая выходка со стороны министра республики, представляющего страну. Знаете ли вы, что такое оскорбление власти? Выйти на улицы за мир, без партийного флага, вместе с гражданами и потребовать, чтобы политическое правительство Джорджи Мелони пришло в парламент для демократического обсуждения действий на Украине и отправки оружия, дав возможность высказаться всем политическим силам", — подчеркнул в ответ Конте.
Он также выразил мнение, что очередные поставки оружия со стороны Рима нарушают принципы демократии, и подчеркнул, что сомневается в легитимности поддержки такого рода.
Ранее Лайф писал, что ВСУ получили от Италии САУ, ракетные комплексы и тяжёлую артиллерию. Вице-премьер Украины Ирина Верещук напомнила, что Киеву всё ещё требуются системы ПВО.
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