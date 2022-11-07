Братскую могилу советских солдат нашли при строительстве виадука под Варшавой

При возведении виадука под Варшавой найдены останки не менее 114 советских солдат, все строительные работы сейчас приостановлены до завершения эксгумации. Об этом сообщает газета Wyborcza.

"С места строительства виадука в Велишеве были подняты останки не менее 114 советских солдат. Рабочие наткнулись на человеческие останки на строительной площадке железнодорожного виадука в Велишеве, который строится в связи с расширением дороги № 61 на участке от Легионова до Зегжа", — отмечается в тексте.

Институт национальной памяти Польши определил, что, скорее всего, это была полевая братская могила. Судя по всему, советские солдаты в 1944 году обошли Варшаву, вышли на немецкий плацдарм, который хотели захватить, и там погибли, полагают польские специалисты.

После эксгумации останки поместят в гробы, а затем захоронят, уточнили в институте. Местом для этого, возможно, станет кладбище в Бялобжегах, где похоронены солдаты Красной армии, освобождавшие Польшу от немецких захватчиков.