Полякам предрекли разорение, если Россия потребует ответных репараций
Директор РВИО Мягков предупредил Польшу о "зеркальном" ответе в случае требования репараций
Требуя репараций от России за "военные потери" в годы Второй мировой войны, Польша рискует получить неприятный ответ. Об этом предупредил Варшаву научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, Москва может выставить полякам ответный обоснованный и многократно больший счёт за их преступления, совершённые в 1920–1940-х годах.
"В юридическом плане планы Польши абсолютно несостоятельны. Но раз Варшава планирует провести какие-то расчёты, то давайте посмотрим возможный объём теоретических встречных претензий Польше. Поверьте, они окажутся во много раз большими", — приводит слова авторитетного историка РИА "Новости".
В качестве примера он привёл события времён Гражданской войны, когда Польша при наступлении на территории Западной Белоруссии и Западной Украины оставляла разрушения и человеческие жертвы. Мягков напомнил, что во время Советско-польской войны, развязанной Варшавой, было взято в плен до 120 тысяч красноармейцев. Упомянул историк и о бездельниках из "Армии Андерса", на которую было потрачено немало денег, которые полякам тоже неплохо было бы вернуть.
"Кощунственно считать число погибших в деньгах — для нас человеческая жизнь бесценна. Но раз в Варшаве до этого дошли, то пусть там вспомнят, что свыше 600 тысяч наших солдат и офицеров погибли, освобождая Польшу", — добавил представитель РВИО.
Лайф рассказывал, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии.
ТАСС / Макс Альперт