Полякам предрекли разорение, если Россия потребует ответных репараций

Требуя репараций от России за "военные потери" в годы Второй мировой войны, Польша рискует получить неприятный ответ. Об этом предупредил Варшаву научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, Москва может выставить полякам ответный обоснованный и многократно больший счёт за их преступления, совершённые в 1920–1940-х годах.

"В юридическом плане планы Польши абсолютно несостоятельны. Но раз Варшава планирует провести какие-то расчёты, то давайте посмотрим возможный объём теоретических встречных претензий Польше. Поверьте, они окажутся во много раз большими", — приводит слова авторитетного историка РИА "Новости".

В качестве примера он привёл события времён Гражданской войны, когда Польша при наступлении на территории Западной Белоруссии и Западной Украины оставляла разрушения и человеческие жертвы. Мягков напомнил, что во время Советско-польской войны, развязанной Варшавой, было взято в плен до 120 тысяч красноармейцев. Упомянул историк и о бездельниках из "Армии Андерса", на которую было потрачено немало денег, которые полякам тоже неплохо было бы вернуть.