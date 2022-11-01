ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 10:42
4989

Шойгу исключил отправку срочников осеннего призыва на спецоперацию

Министр обороны Шойгу исключил отправку срочников осеннего призыва в зону СВО

В зону спецоперации на Украине не будут отправляться срочники, которые пойдут на службу в рамках осенних призывных кампаний. В этом заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", — уточнил он, добавив, что завершившие службу по призыву военнослужащие отправятся домой.

Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации
Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации

Ранее сообщалось, что в России с 1 ноября начинается осенний призыв, который осуществляется в плановом порядке и никак не связан с проводимой спецоперацией на Украине. Большинство призывников отправятся в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев освоят современную боевую технику и получат военно-учётную специальность.

BannerImage

Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar