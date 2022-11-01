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1 ноября, 10:42

Шойгу исключил отправку срочников осеннего призыва на спецоперацию

Министр обороны Шойгу исключил отправку срочников осеннего призыва в зону СВО

В зону спецоперации на Украине не будут отправляться срочники, которые пойдут на службу в рамках осенних призывных кампаний. В этом заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", — уточнил он, добавив, что завершившие службу по призыву военнослужащие отправятся домой.

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Ранее сообщалось, что в России с 1 ноября начинается осенний призыв, который осуществляется в плановом порядке и никак не связан с проводимой спецоперацией на Украине. Большинство призывников отправятся в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев освоят современную боевую технику и получат военно-учётную специальность.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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