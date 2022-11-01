Шойгу исключил отправку срочников осеннего призыва на спецоперацию

В зону спецоперации на Украине не будут отправляться срочники, которые пойдут на службу в рамках осенних призывных кампаний. В этом заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", — уточнил он, добавив, что завершившие службу по призыву военнослужащие отправятся домой.