Шойгу исключил отправку срочников осеннего призыва на спецоперацию
Министр обороны Шойгу исключил отправку срочников осеннего призыва в зону СВО
В зону спецоперации на Украине не будут отправляться срочники, которые пойдут на службу в рамках осенних призывных кампаний. В этом заверил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут", — уточнил он, добавив, что завершившие службу по призыву военнослужащие отправятся домой.
Ранее сообщалось, что в России с 1 ноября начинается осенний призыв, который осуществляется в плановом порядке и никак не связан с проводимой спецоперацией на Украине. Большинство призывников отправятся в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев освоят современную боевую технику и получат военно-учётную специальность.