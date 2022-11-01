Шойгу заявил, что ВС РФ эффективно снижают военный потенциал Украины
Вооружённые силы России ударами высокоточного оружия эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
"Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан", — отметил министр.
По его словам, ВСУ, в свою очередь, не прекращают обстрелы Запорожской АЭС и сознательно продолжают удары по мирному населению.
Напомним, накануне воздушная тревога звучала практически по всей Незалежной: ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных ракет украинская противовоздушная оборона якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе ПВО. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света, в Харькове встало метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС город тоже остался без света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ