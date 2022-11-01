Шойгу заявил, что ВС РФ эффективно снижают военный потенциал Украины

Вооружённые силы России ударами высокоточного оружия эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан", — отметил министр.