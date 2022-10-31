Медведев заметил "странные закономерности" в работе украинской ПВО
Чем лучше, по сообщениям украинских СМИ, работают силы ПВО Незалежной, тем хуже в стране с электричеством и водой. Такие "странные закономерности" заметил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой", — написал он в телеграм-канале.
По словам Медведева, в связи с этим "требуется вдумчивое исследование установленного парадокса".
Напомним, сегодня утром воздушная тревога звучала практически по всей Незалежной: ВС РФ продолжили наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из 50 выпущенных ракет украинская противовоздушная оборона якобы сбила 44. Однако повреждения в областях свидетельствуют не о столь эффективной работе ПВО. Так, в Киеве 80% жителей остались без воды и 350 тысяч квартир — без света, в Харькове встало метро, из-за удара по Кременчугской ГЭС город тоже остался без света и воды, в Черкасской области уничтожена крупная ТЭЦ, а в Запорожье нанесён удар по подстанции около Днепровской ГЭС.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина