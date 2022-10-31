Медведев заметил "странные закономерности" в работе украинской ПВО

Чем лучше, по сообщениям украинских СМИ, работают силы ПВО Незалежной, тем хуже в стране с электричеством и водой. Такие "странные закономерности" заметил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой", — написал он в телеграм-канале.