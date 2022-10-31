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31 октября, 09:19

После удара ВКС России по энергообъекту в Киеве без света осталось 350 тысяч квартир

Кличко заявил о повреждении энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате удара был повреждён один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в городе.

"Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" и прочие экстренные службы совместно с органами власти делают всё возможное для стабилизации ситуации.

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Утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Офис Зеленского сообщил об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране в связи с повреждениями объектов критической инфраструктуры. Кроме Киева взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. По словам Кличко, в некоторых районах Киева также пропало водоснабжение.

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ТАСС / IMAGO / Bihlmayerfotografie

Ирина Фальке

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