После удара ВКС России по энергообъекту в Киеве без света осталось 350 тысяч квартир

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате удара был повреждён один из энергообъектов, который обеспечивал электричеством около 350 тысяч квартир в городе.

"Энергетики работают над тем, чтобы возобновить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго" и прочие экстренные службы совместно с органами власти делают всё возможное для стабилизации ситуации.