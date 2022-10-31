Мирные жители пострадали в результате работы ПВО в Киевской области
Украинская полиция сообщила о пострадавших из-за работы ПВО в Киевской области
Мирные жители пострадали в результате работы украинской системы противовоздушной обороны в Киевской области. Кроме того, оказались разрушены некоторые здания, сообщил начальник главного управления Национальной полиции в регионе Андрей Небытов.
"На Киевщине вследствие работы ПВО травмированы люди и повреждены здания", — приводит его слова украинское издание "Суспільне".
Как уже писал Лайф, Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по данным следствия, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, сегодня утром ряд украинских изданий сообщили о взрывах в нескольких регионах страны. Прилёты зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Как было видно на "Карте воздушной тревоги", сирены звучали практически по всей стране. Кроме того, офис Зеленского сообщил об экстренных отключениях электроэнергии по Украине.
ТАСС / DPA / Christophe Gateau