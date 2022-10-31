Мирные жители пострадали в результате работы ПВО в Киевской области

Как уже писал Лайф, Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по данным следствия, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, сегодня утром ряд украинских изданий сообщили о взрывах в нескольких регионах страны. Прилёты зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Как было видно на "Карте воздушной тревоги", сирены звучали практически по всей стране. Кроме того, офис Зеленского сообщил об экстренных отключениях электроэнергии по Украине.