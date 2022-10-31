Впервые с середины лета в России выявили менее 6 тысяч случаев ковида за сутки

В России за прошедшие сутки зафиксировали 5781 новый случай коронавируса, это минимум с 20 июля. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За это же время был госпитализирован 491 человек, выздоровело — 7073. Кроме того, подтверждён 71 летальный исход. Всего с начала пандемии в нашей стране выявили 21 429 506 инфицированных, умерло 390 175 пациентов.

В оперштабе также подчеркнули, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю снизилась на 12%, а число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей сократилось на 11,3%.