Впервые с середины лета в России выявили менее 6 тысяч случаев ковида за сутки
В России за сутки выявили 5781 новый случай коронавируса
В России за прошедшие сутки зафиксировали 5781 новый случай коронавируса, это минимум с 20 июля. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
За это же время был госпитализирован 491 человек, выздоровело — 7073. Кроме того, подтверждён 71 летальный исход. Всего с начала пандемии в нашей стране выявили 21 429 506 инфицированных, умерло 390 175 пациентов.
В оперштабе также подчеркнули, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю снизилась на 12%, а число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей сократилось на 11,3%.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве теперь можно привиться от коронавируса с помощью назальной вакцины "Спутник". Сделать это можно в нескольких столичных поликлиниках, в мобильном пункте в ГУМе и Троицкой городской больнице.
Новости
Родителям рассказали, почему важно вовремя научить ребёнка спать отдельно от них
сегодня в 08:53
От стресса до проблем с печенью: Врач перечислила основные причины чрезмерного выпадения волос
сегодня в 08:49
Жителя Тюмени спасли от смертельно опасной болезни, которую не регистрировали 20 лет
сегодня в 08:43
ТАСС / Гавриил Григоров