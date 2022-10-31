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31 октября, 08:57

Впервые с середины лета в России выявили менее 6 тысяч случаев ковида за сутки

В России за сутки выявили 5781 новый случай коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали 5781 новый случай коронавируса, это минимум с 20 июля. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

За это же время был госпитализирован 491 человек, выздоровело — 7073. Кроме того, подтверждён 71 летальный исход. Всего с начала пандемии в нашей стране выявили 21 429 506 инфицированных, умерло 390 175 пациентов.

В оперштабе также подчеркнули, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю снизилась на 12%, а число госпитализаций в пересчёте на 100 тысяч жителей сократилось на 11,3%.

В России появилась вакцина против нового варианта коронавируса "цербер"

В России появилась вакцина против нового варианта коронавируса "цербер"

Ранее Лайф сообщал, что в Москве теперь можно привиться от коронавируса с помощью назальной вакцины "Спутник". Сделать это можно в нескольких столичных поликлиниках, в мобильном пункте в ГУМе и Троицкой городской больнице.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Оксана Попова
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