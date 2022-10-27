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27 октября, 09:40

В России появилась вакцина против нового варианта коронавируса "цербер"

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" поступила в гражданский оборот в РФ

Разработанная специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России вакцина от коронавирусной инфекции "Конвасэл" поступила в гражданский оборот. Об этом журналистам сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.

"То, что появляются единичные штаммы другие, они в целом в корне ситуацию не меняют, думаем, что эффективность "Конвасэла", она будет сохранена <...> В настоящее время уже в оборот запущена вакцина", — заявила Скворцова, говоря об эффективности препарата против нового штамма "цербер".

В ближайшее время может начаться исследование вакцины среди лиц старше 60 лет, параллельно же могут проходить испытания среди россиян в возрасте от 18 до 60 лет.

Срок годности вакцины "Спутник V" продлили до 18 месяцев

Срок годности вакцины "Спутник V" продлили до 18 месяцев

Ранее Лайф сообщал, что в Москве теперь можно привиться от коронавируса с помощью назальной вакцины "Спутник". Сделать это можно в нескольких столичных поликлиниках, в мобильном пункте в ГУМе и Троицкой городской больнице.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Артур Белкин

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