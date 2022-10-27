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27 октября, 09:31

По всей Украине объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны.

На Украине заявили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье

На Украине заявили об ударе по объекту инфраструктуры в Запорожье

Как уже писал Лайф, Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по некоторым данным, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, например, недавно в Николаевской области Украины было поражено несколько объектов инфраструктуры. Уточнялось, что по Шевченковской общине был нанесён удар тремя дронами-камикадзе.

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Getty Images / Christophe Gateau / picture alliance

Оксана Попова

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