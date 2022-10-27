По всей Украине объявлена воздушная тревога

Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны.

Как уже писал Лайф, Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по некоторым данным, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, например, недавно в Николаевской области Украины было поражено несколько объектов инфраструктуры. Уточнялось, что по Шевченковской общине был нанесён удар тремя дронами-камикадзе.