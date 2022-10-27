"Снегирь-алкаш!": В Подмосковье обнаружили захмелевших птиц

В столичном регионе заметили захмелевших снегирей. Жительница подмосковной Черноголовки сняла краснопёрого пьянчужку на видео, и ролик быстро распространился в соцсетях.

Жительница Подмосковья обнаружила захмелевшего снегиря. Видео © VK / Подмосковный репортёр

"Снегирь-алкаш! Объелся ягод, вообще улетать не хочет, один глаз закрыт", — говорит на кадрах женщина.

Кстати, не стоит удивляться, ведь это обычное дело для снегирей. Сами того не подозревая, птицы едят забродившие ягоды, после чего пребывают в расслабленном состоянии. Хоть бить тревогу и не стоит, орнитологи всё же советуют устроить им вытрезвитель.

Говорят, иногда снегири уж очень буйно себя ведут, прямо как перебравший с алкоголем человек. В таком состоянии они могут натыкаться на предметы, веселиться и драться с другими представителями их вида, пояснила научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова в беседе с "Подъёмом".

"Если вы видите упившуюся до изумления птицу, <...> надо поместить птицу в коробочку, поставить в тёмное тихое место и оставить в покое на несколько часов, после этого она проспится, и её можно будет спокойно выпустить. Птичку можно будет напоить, но не сразу. Когда она проснётся, ей будет очень хотеться пить", — рассказала эксперт.