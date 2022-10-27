"Снегирь-алкаш!": В Подмосковье обнаружили захмелевших птиц
В Подмосковье заметили пьяных птиц, объевшихся забродившими ягодами
В столичном регионе заметили захмелевших снегирей. Жительница подмосковной Черноголовки сняла краснопёрого пьянчужку на видео, и ролик быстро распространился в соцсетях.
Жительница Подмосковья обнаружила захмелевшего снегиря. Видео © VK / Подмосковный репортёр
"Снегирь-алкаш! Объелся ягод, вообще улетать не хочет, один глаз закрыт", — говорит на кадрах женщина.
Кстати, не стоит удивляться, ведь это обычное дело для снегирей. Сами того не подозревая, птицы едят забродившие ягоды, после чего пребывают в расслабленном состоянии. Хоть бить тревогу и не стоит, орнитологи всё же советуют устроить им вытрезвитель.
Говорят, иногда снегири уж очень буйно себя ведут, прямо как перебравший с алкоголем человек. В таком состоянии они могут натыкаться на предметы, веселиться и драться с другими представителями их вида, пояснила научный сотрудник Союза охраны птиц России Елена Чернова в беседе с "Подъёмом".
"Если вы видите упившуюся до изумления птицу, <...> надо поместить птицу в коробочку, поставить в тёмное тихое место и оставить в покое на несколько часов, после этого она проспится, и её можно будет спокойно выпустить. Птичку можно будет напоить, но не сразу. Когда она проснётся, ей будет очень хотеться пить", — рассказала эксперт.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, чем лучше подкармливать птиц. Как отметил основатель проекта "Орнитарий", орнитолог Вадим Мишин, самым универсальным кормом для пернатых являются подсолнечные семечки, однако важно, чтобы они были сырыми. Кроме того, можно обратить внимание на орешки и кукурузу.