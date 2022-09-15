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15 сентября, 12:20

Орнитолог рассказал, чем лучше подкармливать птиц

Орнитолог Мишин рассказал, почему птиц лучше подкармливать семечками и кукурузой

Самым универсальным кормом для птиц являются подсолнечные семечки, подсказал читателям РИАМО основатель проекта "Орнитарий", орнитолог Вадим Мишин. Он отметил, что важно, чтобы семечки были сырыми.

"Совершенно универсальный корм — это семечки подсолнечные. Важно, чтобы они были не жареные и не солёные, а сырые. Шелушённые или нет — неважно, птички сами разберутся. Здесь принцип, как ни странно, — чем хуже, тем лучше. Например, подойдут семечки, которые для нас непривлекательные, — такие чёрненькие и маленькие, которые грызть замучаешься. Для птиц это то что надо", — подчеркнул Мишин.

По его словам, большие семечки птицам сложнее шелушить, а вот с маленькими справляются почти все. Ещё одним подходящим кормом орнитолог считает орешки и кукурузу. Правда, орехи предварительно лучше подробить. Этот корм послужит некой компенсацией для маленьких птиц, которым сложно зимой найти прокорм в городской среде. Ведь летом они могут легко "перебиваться" насекомыми. Также зимой отличным прикормом станет несолёное сало или порубленное мясо. В качестве примера Мишин привёл синичек, которые питаются несолёным свиным салом, которое является для них живым источником энергии.

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Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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