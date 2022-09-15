Орнитолог рассказал, чем лучше подкармливать птиц

Самым универсальным кормом для птиц являются подсолнечные семечки, подсказал читателям РИАМО основатель проекта "Орнитарий", орнитолог Вадим Мишин. Он отметил, что важно, чтобы семечки были сырыми.

"Совершенно универсальный корм — это семечки подсолнечные. Важно, чтобы они были не жареные и не солёные, а сырые. Шелушённые или нет — неважно, птички сами разберутся. Здесь принцип, как ни странно, — чем хуже, тем лучше. Например, подойдут семечки, которые для нас непривлекательные, — такие чёрненькие и маленькие, которые грызть замучаешься. Для птиц это то что надо", — подчеркнул Мишин.

По его словам, большие семечки птицам сложнее шелушить, а вот с маленькими справляются почти все. Ещё одним подходящим кормом орнитолог считает орешки и кукурузу. Правда, орехи предварительно лучше подробить. Этот корм послужит некой компенсацией для маленьких птиц, которым сложно зимой найти прокорм в городской среде. Ведь летом они могут легко "перебиваться" насекомыми. Также зимой отличным прикормом станет несолёное сало или порубленное мясо. В качестве примера Мишин привёл синичек, которые питаются несолёным свиным салом, которое является для них живым источником энергии.