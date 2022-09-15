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15 сентября, 12:14

Путин указал на развитие отношений России и Ирана по всем векторам

Отношения России и Ирана развиваются по многим направлениям, поскольку они устанавливались на протяжении долгих лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены многие предыдущие годы", — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что в двустороннем плане сотрудничество развивается позитивно, товарооборот двух государств укрепляется.

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Ранее на встрече с российским коллегой президент Ирана пообещал никогда не признавать санкции против России. Раиси также подчеркнул, что американцы напрасно рассчитывают, что, вводя ограничения против какого-то государства, они могут приостановить его развитие.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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