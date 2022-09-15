"Хотят — дают, хотят — забирают": Путин высмеял США и ЕС за неспособность держать слово

Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о проводимой Западом политике. Как сообщает корреспондент Лайфа из Самарканда, где российский лидер побеседовал с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в преддверии саммита ШОС, оба участника встречи пришли к общему мнению насчёт недоговороспособности США, которые "нарушают все обязательства".

Фрагмент встречи Путина и Раиси в Самарканде. Видео © LIFE

"Все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации — они тоже не способны выполнять свои обещания", — заявил в ходе встречи с президентом России господин Раиси.

"Они, вообще, хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают", — тут же поддержал его Путин.