"Хотят — дают, хотят — забирают": Путин высмеял США и ЕС за неспособность держать слово
Путин с иронией назвал страны Запада "хозяевами своего слова"
Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о проводимой Западом политике. Как сообщает корреспондент Лайфа из Самарканда, где российский лидер побеседовал с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в преддверии саммита ШОС, оба участника встречи пришли к общему мнению насчёт недоговороспособности США, которые "нарушают все обязательства".
Фрагмент встречи Путина и Раиси в Самарканде. Видео © LIFE
"Все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации — они тоже не способны выполнять свои обещания", — заявил в ходе встречи с президентом России господин Раиси.
"Они, вообще, хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают", — тут же поддержал его Путин.
"Пускай сами по ним и живут": Путин напомнил про грехи Запада в ответ на попытки навязать России свои правила
Напомним, что на днях в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин назвал действия недружественных стран Запада против нашей страны непрофессиональными, импульсивными и непредсказуемыми. России же, по его словам, остаётся последовательно работать "в своей логике, удерживать инициативу".
ТАСС / POOL / Александр Демьянчук