Россия строго придерживается международного законодательства в ситуации с военной помощью Донбассу, чего нельзя сказать о действиях Запада в подобных ситуациях. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Президент РФ Владимир Путин объяснил СВО с точки зрения международного права. Видео © LIFE

"А где ситуация такая же по Ираку? Взяли и бомбанули там, страну размолотили — и всё, то же самое по Ливии. Где это международное право? Нет, все понимают, что это не соответствует международному праву, поэтому и говорят о каких-то надуманных правилах. Каких правилах? Чего придумали, откуда они выковыряли эти правила? Пускай сами по ним и живут", — отметил он.

Российский лидер напомнил, что по Уставу ООН у каждой нации есть право на самоопределение. Согласно документу, если какая-то часть страны хочет объявить о своей независимости, то разрешения центрального правительства не требуется. Так было в ситуации с Косовом, напомнил Путин. Но аналогичное отделение ДНР и ЛНР вызвало у Запада возмущение, добавил он.

При этом Россия помогает республикам согласно заключённым договорам о взаимопомощи. Тот же Устав ООН в ст. 51 закрепляет право нации на самозащиту и обращение за военной помощью, что и сделал Донбасс. Поэтому очевидно, что Россия строго следует международным законам в ситуации со спецоперацией, заключил Путин.