Путин выступил против диктата в мире одной страны, возомнившей себя "представителем Господа Бога на Земле"
Мир не должен основываться на диктате одного-единственного государства, возомнившего о себе слишком много. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Мир должен быть гораздо более справедливым, мир не должен быть основан на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле, а может быть, даже выше, и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности", — заявил о своей позиции российский лидер.
Ранее в ходе выступления на площадке ВЭФ Путин заявил, что Москва всегда будет проводить политику самостоятельно и ценит такую же самостоятельность у своих партнёров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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LIFE / Павел Баранов