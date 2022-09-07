День первого президента Казахстана могут исключить из списка государственных праздников
Мажилис Казахстана поддержал идею исключить День первого президента из списка госпраздников
Нижняя палата Парламента Казахстана поддержала идею исключить День первого президента республики из перечня государственных праздников.
Согласно поправкам в проект закона, предлагается праздновать День первого президента 1 декабря, а значимость праздника определить на уровне Дня Государственных флагов или Дня благодарности, то есть на уровне таких дат, которые обладают высоким общественно-значимым потенциалом. При этом статуса государственного этот праздник будет лишён.
Кроме того, ранее в Казахстане предложили отказаться от нового названия столицы республики Нур-Султан и переименовать её обратно в Астану.
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ТАСС / Князев Яков