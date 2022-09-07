День первого президента Казахстана могут исключить из списка государственных праздников

Согласно поправкам в проект закона, предлагается праздновать День первого президента 1 декабря, а значимость праздника определить на уровне Дня Государственных флагов или Дня благодарности, то есть на уровне таких дат, которые обладают высоким общественно-значимым потенциалом. При этом статуса государственного этот праздник будет лишён.