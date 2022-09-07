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Регион
Опубликовано 7 сентября 2022, 07:47

Путин связал рост цен на продовольствие в мире с запретом на экспорт ряда товаров из РФ

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин связал рост цен на продовольствие в мире с запретом на экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ. О причинах этого явления он высказался, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Ситуация меняется, меняется в лучшую сторону, но сохраняются отдельные ограничения, которые всё-таки мешают нам работать с точки зрения обеспечения интересов всех потребителей на мировых продовольственных рынках", — сказал глава государства и добавил, что это продолжает "толкать цены на мировых рынках вверх".

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Ранее в ходе выступления на площадке ВЭФ Путин заявил, что Москва всегда будет проводить политику самостоятельно и ценит такую же самостоятельность у своих партнёров из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Александр Юнашев
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