Путин связал рост цен на продовольствие в мире с запретом на экспорт ряда товаров из РФ

Президент России Владимир Путин связал рост цен на продовольствие в мире с запретом на экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ. О причинах этого явления он высказался, отвечая на вопросы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Ситуация меняется, меняется в лучшую сторону, но сохраняются отдельные ограничения, которые всё-таки мешают нам работать с точки зрения обеспечения интересов всех потребителей на мировых продовольственных рынках", — сказал глава государства и добавил, что это продолжает "толкать цены на мировых рынках вверх".