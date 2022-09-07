Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США

Встреча продолжалась 3 часа 39 минут и завершилась победой россиянина со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Отметим, что Хачанов вышел в полуфинал турнира Большого шлема впервые в своей карьере.

"Это был безумный матч, но я ожидал этого, поэтому был готов бегать, бороться, играть пять сетов. Мы играли почти четыре часа. И, думаю, другого способа обыграть Ника нет", — заявил Хачанов после матча.