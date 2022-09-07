Карен Хачанов вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
Российский теннисист Карен Хачанов стал полуфиналистом Открытого чемпионата США (US Open), обыграв австралийца Ника Кирьоса.
Встреча продолжалась 3 часа 39 минут и завершилась победой россиянина со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Отметим, что Хачанов вышел в полуфинал турнира Большого шлема впервые в своей карьере.
"Это был безумный матч, но я ожидал этого, поэтому был готов бегать, бороться, играть пять сетов. Мы играли почти четыре часа. И, думаю, другого способа обыграть Ника нет", — заявил Хачанов после матча.
В полуфинале Хачанов встретится с норвежцем Каспером Руудом, который по итогам турнира может стать новой первой ракеткой мира.
ТАСС / АР / Charles Krupa