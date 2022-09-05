"Плакать не буду": Даниил Медведев заявил, что разочарован из-за поражения на US Open

"Это не очень приятно, потому что я проиграл на турнире Большого шлема. Я пытаюсь здесь выглядеть бодро, но я разочарован. Я не буду плакать в раздевалке, но я немного разочарован. Несколько дней буду грустить, буду сидеть в телефоне, в ноутбуке или смотреть сериал", — заявил Медведев на пресс-конференции.