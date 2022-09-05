"Плакать не буду": Даниил Медведев заявил, что разочарован из-за поражения на US Open
Даниил Медведев прокомментировал поражение на US Open
Российский теннисист и первая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что разочарован из-за своего поражения в 1/8 финала US Open от австралийца Ника Кирьоса.
"Это не очень приятно, потому что я проиграл на турнире Большого шлема. Я пытаюсь здесь выглядеть бодро, но я разочарован. Я не буду плакать в раздевалке, но я немного разочарован. Несколько дней буду грустить, буду сидеть в телефоне, в ноутбуке или смотреть сериал", — заявил Медведев на пресс-конференции.
Ранее Лайф сообщал, что Медведев уступил Кирьосу и завершил выступление на Открытом чемпионате США. Кроме того, после турнира россиянин перестанет быть первой ракеткой мира.
ТАСС / AP / Adam Hunger