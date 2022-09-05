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5 сентября, 03:29

Даниил Медведев проиграл в US Open и лишится титула

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в матче четвёртого круга US Open. Встреча завершилась со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

Из-за того, что россиянин не сумел защитить прошлогодний титул, он теряет первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 12 сентября станет известно, кто станет преемником Медведева в мировом рейтинге: испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас или норвежец Каспер Рууд. Российский спортсмен пробудет на лидирующей позиции 16 недель — это 17-й результат в истории. Всего рейтинг возглавляли 27 человек.

Медведев вышел в четвёртый круг US Open, где сыграет с Кирьосом

Медведев вышел в четвёртый круг US Open, где сыграет с Кирьосом

Лайф сообщал, что ранее Медведев рассказал, как пропуск Уимблдона помог ему в подготовке к US Open. Он тогда говорил, что готов к Открытому чемпионату США и оставшимся до конца года турнирам на 100%.

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Wikipedia / Carine06

Арина Родионова

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