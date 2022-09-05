Даниил Медведев проиграл в US Open и лишится титула

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в матче четвёртого круга US Open. Встреча завершилась со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

Из-за того, что россиянин не сумел защитить прошлогодний титул, он теряет первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 12 сентября станет известно, кто станет преемником Медведева в мировом рейтинге: испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас или норвежец Каспер Рууд. Российский спортсмен пробудет на лидирующей позиции 16 недель — это 17-й результат в истории. Всего рейтинг возглавляли 27 человек.