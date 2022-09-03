Медведев вышел в четвёртый круг US Open, где сыграет с Кирьосом
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв китайца Ву Йибина. Встреча завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 6:2.
В следующем раунде Медведев, посеянный на турнире под первым номером, встретится с австралийцем Ником Кирьосом (23-й номер посева).
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Ранее Даниил Медведев рассказал, как пропуск Уимблдона помог ему в подготовке к US Open. Он также подчеркнул, что сейчас готов к Открытому чемпионату США и оставшимся до конца года турнирам на 100%.
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Twitter / Daniil Medvedev