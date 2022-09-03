Медведев вышел в четвёртый круг US Open, где сыграет с Кирьосом

В следующем раунде Медведев, посеянный на турнире под первым номером, встретится с австралийцем Ником Кирьосом (23-й номер посева).

Защитить титул любой ценой: Даниил Медведев может второй год подряд выиграть US Open, и это более чем реально

Ранее Даниил Медведев рассказал, как пропуск Уимблдона помог ему в подготовке к US Open. Он также подчеркнул, что сейчас готов к Открытому чемпионату США и оставшимся до конца года турнирам на 100%.