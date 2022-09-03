Босфор снова закрыли для кораблей

В Босфоре приостановлено движение судов, это связано с поломкой судна, следующего на Украину из Стамбула.

По информации береговой охраны Турции, речь идёт о грузовом судне Briza длиной 107 метров. Оно из-за поломки бросило якорь в Кандилли, а на место происшествия оперативно направлены два буксира и катер самой службы.

"Движение по проливу временно приостановлено", — сообщает береговая охрана, передаёт РИА "Новости".