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3 сентября, 04:41

Босфор снова закрыли для кораблей

Движение судов в Босфоре приостановлено из-за поломки грузового судна

В Босфоре приостановлено движение судов, это связано с поломкой судна, следующего на Украину из Стамбула.

По информации береговой охраны Турции, речь идёт о грузовом судне Briza длиной 107 метров. Оно из-за поломки бросило якорь в Кандилли, а на место происшествия оперативно направлены два буксира и катер самой службы.

У следующего в Россию сухогруза произошла поломка двигателя на выходе из Босфора

У следующего в Россию сухогруза произошла поломка двигателя на выходе из Босфора

"Движение по проливу временно приостановлено", сообщает береговая охрана, передаёт РИА "Новости".

Движение в Босфоре закрывалось совсем недавно — накануне здесь село на мель грузовое судно, направляющееся с Украины в Стамбул. В связи с этим береговая охрана также решила временно закрыть пролив.

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ТАСС / AP / Khalil Hamra

Дмитрий Алексиевич

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